В Орле инспектора технадзора задержали за получение взятки

Инспектора гостехнадзора поймали на получении взятки Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за получение взятки задержан инспектор государственного технадзора. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как уже удалось установить следствию, осенью 2020 года инспектор получил через посредника 17 тысяч 500 рублей. За эти деньги он должен был поставить "сдано" на экзамене по вождению трактора. Однако нечистого на руку инспектора поймали на взяточничестве полицейские. Дело заведено по 290 статье УК РФ: получение взятки.

- Расследование уголовного дела продолжается, производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.