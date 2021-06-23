Администрация Орла планирует выделить более 80 тысяч рублей на разблокировку счетов образовательных учреждений Фото: Архив "КП"

В Орле на ближайшей сессии горсовета, 24 июня, вновь будет поднят вопрос о поправках в бюджет. Причиной стала необходимость погашения кредиторской задолженности прошлых лет. В том числе долгов образовательных учреждений перед ресурсопоставляющими организациями.

По данным руководителя финансово-экономического управления Орла Алексея Степанова, Правительство Орловской области дополнительно выделило городу дотацию в размере 150 миллионов рублей. Средства как раз пойдут на погашение долгов учреждений образования и культуры.

- Кроме того, администрация города Орла предлагает без изменения основных параметров бюджета перераспределить зарезервированные ассигнования на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 90 779,0 тыс. рублей. Основная часть этих средств — более 80 тыс. рублей также предлагается направить на погашение кредиторской задолженности в целях разблокировки лицевых счетов образовательных учреждений, - сообщает пресс-служба горсовета Орла.