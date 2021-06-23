Орловцу предстоит отработать украденные им 19 тонн зерна Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор жителю Урицкого района, который похитил с чужого поля зерно во время уборочной кампании-2020. Теперь ему предстоит не только компенсировать ущерб аграрием, но и пройти наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Началось же все с того, что мужчину заинтересовало поле вблизи деревни Сычи Мценского района. После этого он приехал на своем «МАЗе» с прицепом и погрузил более 19 тонн пшеницы. Вскоре он продал зерно своему знакомому.

- Своими действиями орловец причинил собственнику зерна ущерб более чем на 235 тысяч рублей. Судом с подсудимого взыскана сумма причиненного преступлением ущерба. Он признан виновным в совершении преступления по статье 158 УК РФ (кража), - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.