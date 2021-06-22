Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В парке Победы Орла открыли мемориальную часовню. Сооружение из черного мрамора стало 13-м по счету в России, а всего в разных регионах страны их планируют установить 47.

Мемориалы увековечат память тех, кто погиб на землях, где шли кровопролитные бои. Датой открытия выбрали 22 июня, День памяти и скорби. В часовню поместили капсулу с освященной землей, которую собрали в Курской, Орловской и Белгородской областях. Мемориал освятили.

- Пусть наш мемориал станет еще одним символом величия духа советского солдата. Его мужества и героизма, несгибаемого характера и патриотизма, неимоверной силы и стойкости. Напоминанием обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами верил в Победу и приближал ее не жалея самой жизни, - обратился к присутствующим на открытии губернатор Андрей Клычков.

Установлена часовня на средства организации "Ветераны военной контрразведки".