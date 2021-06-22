Орловчанка отдала деньги мошенникам, поверив, что ее внук попал в беду

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Пожилая жительница Орла перечислила свои сбережения мошенникам, поверив, что ее внук попал в беду. Телефонные аферисты обманули женщину, выманив у нее деньги и вынудив еще и взять в долг.

На удочку преступников попалась 83-летняя жительница Советского района Орла. Ей на домашний телефон позвонил некто, представился внуком и сообщил, что попал в ДТП. Для того, чтобы избежать ответственности за якобы совершенное происшествие, псевдо-внук попросил у бабушки денег. Пожилая женщина поверила звонившему, забеспокоилась о своем родственнике и выполнила все инструкции собеседника, перевела 40 тысяч рублей. Через некоторое время она поняла, что ее обманули.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В полиции орловцев просят поговорить с пожилыми родственниками и знакомыми, рассказать им о том, что орудуют мошенники и убедить никогда не доверять звонящим, кем бы они не представлялись.