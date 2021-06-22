«Ситуация, в которой предстоит разобраться»: депутат Госдумы Алексей Журавлев побывал на заводе «ЭКОСИТИ» в Орле

.

22 июня Орловскую область посетил депутат Госдумы и председатель партии «РОДИНА» Алексей Журавлев. Парламентарий наведался в наш регион неспроста. Еще в конце мая 2021 года он объявил о старте нового проекта партии: «100 городов России за три месяца».

На данный момент в копилке более тридцати посещенных Алексеем Журавлевым российских городов. В каждом из них депутат успел познакомиться с болевыми точками, требующими внимания на высоком уровне.

Есть такая проблема и на Орловщине. Речь идет о многолетней угрозе мусорного коллапса, взаимоотношении властей с малым и средним бизнесом в сфере сбора, переработки и утилизации отходов.

.

«ЭКОСИТИ»: ДЕЛО, НАЧАТОЕ С НУЛЯ

Пионером умного и стратегически перспективного обращения с ТКО в Орловской области является мусороперерабатывающий завод АО «ЭкоСити». Его регулярно посещают делегации из разных уголков России и мира, чтобы перенять опыт у орловских коллег.

.

Не упустил возможность познакомиться с жизнью предприятия и Алексей Журавлев. Для почетного гостя экскурсию по заводу устроил лично генеральный директор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин.

- Наш завод прошел непростой путь, начинали с нуля. Делали все без каких-либо бюджетных вливаний, за свой счет. Сейчас все работает как часы, при этом мы постоянно ставим перед собой новые задачи. Однако самое главное для нас было и остается – максимальная переборка поступающих на предприятие отходов, - пояснил Юрий Алексеевич.

.

Гендиректор «ЭкоСити» показал Алексею Журавлеву как происходит процесс сортировки, подчеркнув, что вторсырье, которое выпускает завод, предприятия-покупатели ценят очень высоко за его отборное качество. Не забыл упомянуть и о современных технологиях, показал специального робота, который автоматически распознает и отделяет десятки полимеров.

- Это устройство мне уже приходилось видеть ранее на предприятии в Ленинградской области. Ваш завод безусловно достоин всяческих похвал по своему уровню организации всех рабочих процессов. Я и сам по образованию инженер, ни один год проработал в промышленности. Знаю, сколько нужно вложить в это дело знаний и сил, - подчеркнул и председатель партии «РОДИНА» Алексей Журавлев.

.

Вот только несмотря на все успехи в «ЭКОСИТИ» не все так просто. Стратегическому для Орловщины предприятию не дают спокойно работать постоянные судебные тяжбы с региональным оператором «Зеленая Роща», задолжавшим заводу более девяти миллионов рублей.

НЕДОПУСТИТЬ МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС НА ОРЛОВЩИНЕ

В первой половине 2021 года в Орловской области едва не произошел мусорный коллапс. Во дворах жилых домов начали скапливаться залежи отходов, вскоре последовала волна справедливого возмущения орловцев, исправно оплачивающих счета за вывоз мусора.

.

В этот момент начались поиски «виноватых», одним из них попытались выставить «ЭКОСИТИ», мол завод не справляется. Однако при этом чиновники забыли упоминать о том, что регоператор не вывозил «хвосты» - остатки отходов, которые не могут быть отправлены на переработку. На территории завода за 2020 год их скопилось около 40 тысяч тонн.

«ЭкоСити» пришлось самому вывозить остатки, затрачивая собственные ресурсы.

- С нами постоянно рассчитываются по остаточному принципу. До сих пор сумма долга более девяти миллионов рублей, - говорит Юрий Парахин.

Проблема с утилизацией мусора на Орловщине оказалась системной. Без контроля на высоком уровне не обойтись.

.

- Мы обязательно разберемся в проблеме взаимодействия властей и предприятия «ЭКОСИТИ», изучим все имеющиеся документы, и сделаем депутатский запрос в Генпрокуратуру РФ, - пообещал Алексей Журавлев.