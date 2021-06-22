Орловцам вручили награды Министерства обороны

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В областной администрации Орла жителям региона вручили награды Министерства обороны. Орловская область заняла третье место в конкурсе Министерства на лучшую подготовку призывников к службе и организации призывной кампании.

Награды вручал губернатор Андрей Клычков и военный комиссар региона Дмитрий Примак. Среди тех, кого отметило Минобороны - военные комиссары и сотрудники военкоматов, преподаватели детских образовательных центров, в том числе центра "Десантник" города Орла, училища олимпийского резерва, учебного центра ДОСААФ. Вручили награду и главе регионального департамента образования Татьяне Крымовой за хорошую организацию патриотической работы в школах области.

- Уже не первый год Орловская область занимает лидирующие позиции на территории РФ по выполнению показателей военного призыва. В непростой 2020 год, когда началась эпидемия коронавируса, нашему региону удалось добиться высоких результатов, - отметил Андрей Клычков.