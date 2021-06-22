Автомобили вручили орловцам, покалечившимся на рабочих местах

Пострадавшие на производстве орловцы получили новые автомобили. Фото: пресс-служба ФСС

В Орловской области передали ключи от новых автомобилей жителям, покалечившимся на производстве. Орловцы теперь будут ездить за рулем машин модели "Лада Гранта".

Ключи от новеньких авто пострадавшим передал Фонд социального страхования. Автомобили предназначаются орловцам, которым транспорт положен по медицинским показаниям после полученных на производстве травм.

- Автомобили для пострадавших от несчастных случаев на производстве оснащены адаптированными органами управления и каждый из них соответствуют индивидуальным физическим особенностям здоровья конкретного гражданина, - рассказали в региональном отделении ФСС.

За последние 20 лет, с момента когда начала действовать государственная программа, в Орловской области выдано пострадавшим на работе 250 машин. В этом году планируется вручить новые авто еще пятерым орловцам.