В Орловской области перезахоронили 100 советских солдат

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области перезахоронили 100 советских бойцов. Их останки обрели последний приют в братской могиле Кривцовского мемориала.

Перезахоронили воинов накануне Дня памяти и скорби. В честь погибших солдат состоялась минута молчания, присутствующие на митинге в честь церемонии перезахоронения еще раз вспомнили, какие потери понесла Родина и орловская земля в годы Великой Отечественной войны. Из сотни перезахороненных солдат удалось установить имя лишь одного: это Василий Чижанов уроженец Курской области. Здесь, на Кривцовском мемориале, вместе с другими погибшими воинами его захоронили по желанию родственников.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

- Состоялось отпевание павших воинов, после чего останки бойцов перезахоронили с воинскими почестями. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к могиле и Вечному огню, - рассказали о мероприятии в пресс-службе Правительства Орловской области.

За прошедшие после войны годы всего здесь перезахоронили 5 тысяч погибших солдат.