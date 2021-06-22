Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Жители Орловской области хранят в банках почти 100 миллиардов рублей. Причем более 90% сбережений орловцев хранится в рублях, иностранной валюте предпочтение отдается реже.

Как сообщили в региональном отделении Банка России, на счетах у орловцев хранится 99,6 миллиарда рублей. Это депозиты и другие средства без учет счетов эксроу. 90,4 миллиарда рублей жители области хранят в рублях и, если переводить на рубли, 6,2 миллиарда в валюте.

При этом за первые месяцы 2021 года орловцы нарастили сбережения: общая сумма вкладов значительно выросла.

- За четыре месяца 2021 года сумма вкладов увеличилась более, чем на миллиард – по состоянию на 1 января она составляла 95,2 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе Орловского регионального отделения Банка России.