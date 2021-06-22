Орловский губернатор Андрей Клычков будет участвовать в выборах в Госдуму

Андрей Клычков примет участие в выборах в Госдуму Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский губернатор Андрей Клычков примет участие в выборах в Государственную Думу. Список КПРФ озвучил лидер партии Геннадий Зюганов.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников в ЦК КПРФ. Список Зюганов огласил накануне, 21 июня. В нем оказался и глава Орловской области Андрей Клычков. Он расположился в партийном списке на 13 месте.

- Фигура Клычкова в списке означает, что на него в будущем хотел бы опереться Зюганов, «это его выбор», говорит один из партийцев. Близкий к Зюганову собеседник «Ведомостей» утверждает, что не стоит ждать скорой отставки Клычкова и перехода его на думскую работу, - пишет издание.

Ранее Андрей Клычков прокомментировал возможность своего участия в сентябрьских выборах так: "Партия скажет надо - пойду". Также орловский губернатор неоднократно отмечал, что покидать регион не собирается.

Выборы в Государственную Думу состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.