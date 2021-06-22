Тонны белорусской клубники привезли в Орловскую область с нарушением закона

Ягоды в Орловскую область ввозили с нарушением закона Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловскую область ввезли тонны клубники с нарушением закона. За ягоды За ягоды, не прошедшие фитосанитарный контроль, предпринимателей ждет штраф.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В общей сложности в регион поступило больше 30 тонн клубники. При этом о ввозе больше 17 тонн торговцы не сообщили, документы не предоставили в ведомство и, соответственно, ягоды не прошли фитосанитарный контроль.

- За данное нарушение виновные лица были привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Россельхознадзоре, также, напомнили, что обо всех подобных поставках предприниматели обязаны сообщать специалистам ведомства: подкарантинная продукция нуждается в контроле.