На трассе Орел-Тамбов "Нива" врезалась в бетонные блоки, двое пострадали

Два человека пострадали в ДТП на орловской дороге Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На дороге в Орловской области автомобиль "Нива" взял на таран бетонные блоки. Водитель отечественного внедорожника и его пассажир получили травмы.

ДТП случилось на трассе "Орел-Тамбов" ночью в понедельник 21 июня. 57-летний мужчина ехал на "Ниве" со стороны города Ливны в направлении Орла, время было около двух ночи.

- В районе 97 километра он не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - освещаемые дорожные ограждения в виде бетонных блоков, с последующим съездом в правый по ходу движения кювет, - описали картину аварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель получил травмы. Травмировался и пассажир автомобиля, 55-летний мужчина. Всего за сутки сотрудниками ГАИ зафиксировано на территории региона 13 ДТП. В других авариях обошлось без пострадавших и жертв.