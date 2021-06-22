Орловские волонтеры устроили уборку на воинских захоронениях

Фото: orel-region.ru

В Орловской области волонтеры устроили уборку на воинских захоронениях. Порядок навели в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня.

В Орле центральным местом для уборки стало Троицкое кладбище. Добровольцы из "Молодой гвардии" и "Волонтеры Победы" очистили территорию от мусора, привели в порядок могилы, в которых покоятся погибшие в 1943 году бойцы, партизаны и солдаты, умершие уже после войны. Помимо уборки, активисты также покрасили некоторые памятники и вымыли их.

- Цель мероприятия - сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Субботники, также, прошли в районах региона, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.