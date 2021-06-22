Аномальная жара в Орловской области задержится до конца недели

Жара до +35 градусов задержится в Орле и области Фото: Ольга СУПОНЕВА

Аномальная жара задержится в Орловской области до конца недели. Спасительного дождя не ожидается, а воздух раскалится до +35 градусов.

Как передает Росгидрометцентр, сегодня, во вторник 22 июня до +34 на столбиках термометров, небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4 м/c, давление 748 мм рт.ст. А вот в среду, 23 июня, столбики термометров и вовсе поднимутся до отметок в +35 градусов. Температура в ночное время не опустится ниже +20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Похожая погода сохранится во второй половине недели: в четверг, пятницу и субботу от +19...+20 до +31...+34 градусов. Солнечно, без осадков. Небольшой кратковременный дождь возможен в субботу. Давление опустится до 740 мм рт.ст., практически безветренно.

А вот в воскресенье 28 июня, по предварительным прогнозам, пойдет дождь. Температура опустится до +18 в ночное время до +29 днем, небо затянет облаками. Осадки ожидаются небольшие и кратковременные. В начале следующей недели температура начнет снижаться.

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