В торговых центрах Орла могут появиться новые отделения МФЦ. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 21 июня, в администрации Орловской области прошло заседание регионального Правительства. Одна из повесток дня - расширить сеть МФЦ и оборудование его новых отделений в торговых центрах.

Напомним, весной 2021 года отделение МФЦ в Орле заработало в ТЦ «ГРИНН» на Кромском шоссе. Сейчас среднее время ожидания здесь – 2 минуты.

В перспективных планах открытие в городе МФЦ в торговом центре «Европа 24» (Наугорское шоссе, 76), гипермаркете «ЛИНИЯ» (Карачевское шоссе, 74), гипермаркете «ЛИНИЯ» (ул. Михалицына,5), бизнес-центре «Модус» (ул. Ломоносова, 6) или ООО «Цитадель» на улице Ломоносова,6 (литера «З», офис 419).

Кроме того, рассматривается вариант размещения дополнительного отдела МФЦ в Ливнах в торговом центре «ЕРМАК».

- Губернатор поручил областному Департаменту информационных технологий совместно с МФЦ представить предложения по финансированию в 2022 году мероприятий по расширению сети МФЦ, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.