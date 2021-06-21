В Орле школу-интернат обязали компенсировать семье ребенка, обучающегося на дому, стоимость питания Фото: Архив "КП"

В Орле суд вынес вердикт по ситуации с выплатой компенсации за питание ребенка, находящегося на домашнем обучении по состоянию здоровья. Родителям присудили компенсацию расходов за питание.

После прокурорской проверки выяснилось, что в минувшем учебном году 2019/20 ученик школы-интерната для обучающихся с тяжелым нарушением речи не получал сухой паек. Компенсации в денежном эквиваленте также не было предоставлено.

- Родители ребенка, находящегося по состоянию здоровья на домашнем обучении обратились в связи со сложившейся ситуации в прокуратуру. В целях восстановления прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать Департамент образования Орловской области и школу-интернат произвести компенсацию расходов за питание, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.