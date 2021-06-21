В Орле стали активнее вакцинировать от коронавируса в мобильных ФАПах

За минувшие выходные прививку в Орле сделали более 500 человек. Фото: пресс-служба администрации города

За минувшие выходные, 19 и 20 июня, в Орле работали мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Они развернулись на базе ФАПов рядом с торговыми центрами.

По сравнению с предыдущими выходными, жители города стали активнее делать прививки в фельдшерско-акушерских пунктах. За выходные на вакцинацию решились более 500 человек.

_ На выбор предоставлялось две вакцины: «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Среди орловцев наиболее популярным оказался второй вариант. Всего же с начала прививочной кампании первый компонент приняли более 36 тысяч жителей города, полностью вакцинацию завершили более 31 тысяч человек, - сообщает пресс-служба администрации Орла.