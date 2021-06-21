Орловские кинологи устроили показательные выступления в честь профпраздника

Орловские кинологи УФСИН устроили показательные выступления. Фото: пресс-служба УФСИН Орловской области

Сегодня, 21 июня, в России профессиональный праздник отмечают кинологи службы уголовно-исполнительной системы. Орловские кинологи УФСИН провели они его на рабочем месте, но без праздничных мероприятий не обошлось.

В честь Дня кинологической службы УФСИН в исправительной колонии №5 прошли показательные выступления кинологов и их хвостатых напарников. Вместе они показали, на что способны при задержании преступников при побеге и поиске «запрещенки», наркотиков и взрывчатки.

Орловские кинологи УФСИН устроили показательные выступления. Фото: пресс-служба УФСИН Орловской области

Кроме того, гостей праздника познакомили с приемами общего и специального курсов дрессировки собак. Не обошлось и без традиционной фотосессии с служебными собаками.

- В настоящее время в кинологической службе регионального УФСИН России проходят службу 60 специалистов-кинологов и 56 служебных собак, - сообщила «КП» пресс-служба УФСИН России по Орловской области.