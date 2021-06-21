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Общество21 июня 2021 13:57

В Орловской области возбудили очередное дело о мошенничестве по нацпроекту «Демография»

Общественную организацию подозревают в фиктивном обучении предпенсионеров
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На директора Орловского городского отделения «Российского красного креста» возбудили уголовное дело

На директора Орловского городского отделения «Российского красного креста» возбудили уголовное дело

Фото: Архив "КП"

В Орловской области возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве по нацпроекту «Демография». Общественную организацию, которая обязалась провести обучение предпенсионеров, подозревают в составлении фиктивных документов и незаконном получении денег.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что Центр занятости населения Краснозоренского района заключил договор с Орловским городским отделением «Российского красного креста». После общественная организация предъявила к оплате счет на 90 тысяч рублей за профессиональное обучение двух человек.

Фактически данные граждане обучение не проходили. Сумма необоснованно выплаченных организации составила 90 тысяч рублей. В отношении директора городского отделения общественной организации возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.