Орловец отправится в колонию за избиение знакомой стулом Фото: Архив "КП"

Жителю Орловского района вынесли приговор за избиение знакомой во время застолья. Посиделки закончились конфликтом на бытовой почве. Вскоре в ход пошли кулаки и стул.

Мужчина избил подругу по голове и спине. Полученные ей травмы отнесли к категории легкого вреда здоровью. Дебошир же угодил на скамью подсудимых по уголовной статье. Теперь ближайшие 10 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговор районного суда вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.