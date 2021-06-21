С начала 2021 года в Орловской области из аварийных домов переселили 550 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области до конца 2021 года должны переселить из аварийного жилья 780 человек. В настоящее время, за полгода, новую жилплощадь получили 550 орловцев.

Ситуация с аварийными домами в регионе по-прежнему остается непростой. На 1 января 2021 года признаны аварийными 197 многоквартирных домов. Причем сейчас расселяют в первую очередь жителей домов, признанными аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017. Таким в Орловской области большинство – 137.

К слову, признание дома аварийным не означает, что его мгновенно расселят. Прежде чем это произойдет, могут пройти годы.

- Дома признанные аварийными до 1 января 2017 года включены в областную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы». На 2021 год поставлена задача по ускоренному расселению аварийного жилищного фонда, - сообщает пресс-служба Правительства орловской области.

В этом году на переселение жителей аварийного жилья дополнительно выделено 185,56 млн рублей.