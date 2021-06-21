В Орловской области почти сотня семей направила материнский капитал на образование детей Фото: Архив "КП"

В первом полугодии 2021 года в Орловской области 2 191 семья решила использовать материнский капитал. Самым популярным направлением остается приобретение жилья в счет сертификатов. Однако есть и иные способы распорядиться финансами.

На ежемесячные выплаты (10 851 рубль) из материнского капитала подали заявление 522 орловских семьи, а 97 семей решили использовать материнский капитал на образование детей. Еще три семьи решили направить средства материнского капитала на будущую накопительную пенсию мам.

- Напомним, материнский капитал на первого ребенка с 1 января 2021 года составляет 483 881,83 рубля. Такая же сумма полагается семьям, у которых право на материнский капитал возникло до 1 января 2020 года, - сообщает пресс-служба орловского отделения Пенсионного фонда России.

Семьи, в которых появился второй, третий и последующий малыш начиная с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 639 431,83 рубля.

Для семей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, размер дополнительно увеличился на 155 550 рублей.