Под Орлом «Нива» врезалась в «Мерседес» и опрокинулась. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 19 июня, неподалеку от поселка Нарышкино Урицкого района произошла авария. «Нива» врезалась в «Мерседес» и опрокинулась.

Инцидент случился в районе девяти часов утра в районе 22 км объездной автодороги Р-120 «Орел-Брянск». По предварительным данным, столкновение допустил 73-летний водитель отечественного авто.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

авария на объездной в Нарышкино 19 июня 2021. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

- В результате ДТП пассажирка транспортного средства «ВАЗ 21213» получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за минувшие выходные в Орловской области зафиксировано 21 ДТП, среди которых четыре с пострадавшим. Травмы получили семь человек.