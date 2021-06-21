Орловский издательский дом презентовал в Москве книгу о Тургеневе-охотнике

С 17 по 20 июня в Москве проходило большое культурное событие – Седьмой книжный фестиваль «Красная площадь». По традиции здесь прошли встречи с известными писателями, лекции, литературные мастер-классы, постановки московских театров.

Особо внимание публики получили книжные павильоны регионов России. В этом году Орловскую область на фестивале представлял издательский дом «Орлик» во главе с его генеральным директором Александром Воробьевым. Среди представленной литературы как классика, так и новинки.

- К примеру, мы выпустили новую книгу, в которой впервые рассказывается об Иване Тургеневе, как об охотнике. В книге представлен богатый иллюстративный материал, с которым нам помогал московский Музей охоты и рыболовства, - цитирует Александра Воробьева пресс-служба Правительства Орловской области.

Кроме того, издательский дом представил на фестивале книги о писателях-юбилярах 2020 года - Ивана Бунина и Афанасия Фета.