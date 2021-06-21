В Болхове прошел Второй чемпионат «Орловский казачий рубеж»

Орловский казачий рубеж-2021 в Болхове Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В минувшую субботу, 19 июня, в Болхов прошел Второй чемпионат «Орловский казачий рубеж». На главной площади города встретились казаки из пяти регионов России.

Орловский казачий рубеж-2021 в Болхове Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский казачий рубеж-2021 в Болхове Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Участники соревнований из Орловской, Брянской, Калужской, Воронежской областей и Ставропольского края успели и пообщаться, и шашками помахать. Их залихвацкое владение оружием не могло не поразить зрителей.

Орловский казачий рубеж-2021 в Болхове Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кроме того, гостей праздника ждали не только показательные выступления, но и концертная программа и выставка оружия и военной формы. Да и с пустыми руками вряд ли кому-то пришлось, ведь на мероприятии работала ярмарка промыслов и ремесел.

Орловский казачий рубеж-2021 в Болхове Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО