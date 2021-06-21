В Орловской области третьи сутки ведутся поиски девятилетней Вики Гнедовой. Фото: ЛизаАлерт» Орловской области

В Орловской области уже третьи сутки ведутся поиски девятилетней Вики Гнедовой. Школьница вышла из своего дома 18 июля в селе Казарь Залегощенского района и бесследно пропала.

К поискам подключились сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, добровольцы и местные жители. Поиски девочки не прекращаются даже ночью. Сейчас на месте по-прежнему работают спецслужбы.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», сотрудники ГИМС обследовали участок реки вдоль села, местность вокруг прочесывают кинологи с собаками. Вертолётный отряд «Ангел» обследует территорию с воздуха. Присоединилась к поискам и конная группа.

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- К этой минуте пешими группами обследовано больше 1100 км. Это побережье реки, овраги, поля, лесополосы, люки, колодцы. Распространено 4500 ориентировок. В штаб продолжают прибывать поисковики «ЛизаАлерт» из других регионов: Калужская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Тульская, Курская области, Москва и Московская область. Присоединяется всё больше местных жителей. На месте более 200 человек, из которых сформировано 125 поисковых групп, - сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области.

Поисковики просят помощи у всех неравнодушных: нужны добровольцы, опытные поисковики, оборудование и расходные материалы (фонари, рации, зарядные устройства, аккумуляторы). Помощь ждут в селе Казарь, Залегощенский р-н, ул. Октябрьская, д. 5.

Если вам известно что-то о местонахождении Виктории, сообщите об этом на горячую линию «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или свяжитесь с инфоргами поиска: 8(953)623-90-33 Википедия (Ирина), 8(920)820-28-44 Звонкая (Светлана).