На месте Судбищенской битвы в Орловской области нашли более 1500 артефактов. Фото: пресс-служба регионального Правительства

В Орловской области на месте легендарной Судбищенской битвы (июль 1555 года) нашли более 1500 артефактов. Специалисты долгое время не могли установить точное место легендарного сражения, пока в апреле 2021 года дайверы клуба «ДИВО» не обнаружили копье и наконечники стрел в реке Гоголь в Новодеревеньковском районе.

После неожиданных находок к поискам подключились профессиональные археологи из Института археологии РАН. Раскопки проходили вблизи села Судбищи.

- Было обнаружено место последнего сражения между русским войском и войском крымско-татарского хана Девлет-Гирея. На данный момент количество находок – более 1500. Свыше 800 наконечников стрел разных типов, более 100 свинцовых пуль и картечин, серебряные монеты Иоанна Грозного, пластины от доспехов, куски кольчуг и многое другое, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.