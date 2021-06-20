Орловца избили в пивбаре до перелома ребер и повреждения легкого

Подозреваемые в нападении на мужчину задержаны Фото: Архив "КП"

В Орле мужчину в пивбаре избили до перелома ребер и повреждения легкого. По подозрению в жестоком нападении задержаны двое молодых людей, 18-ти и 19-ти лет.

Инцидент с тяжелыми последствиями для здоровья 48-летнего мужчины произошел в Северном районе. Он коротал время в питейном заведении на улице Маринченко, здесь же находились и двое юношей. Мужчина и молодые незнакомцы поссорились, двое парней конфликт решили разрешить кулаками. Они напала на своего оппонента и жестко избили.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 111 УК РФ: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оба подозреваемых признались в причастности к совершению преступления. В настоящее время ведется следствие, фигуранты задержаны, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.