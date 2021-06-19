В Орле у пенсионерки на улице незнакомка украла 300 тысяч рублей

Фоторобот подозреваемой в краже

В Орле у пенсионерки прямо на улице украли сбережения. Сейчас воровку, лишившую пожилую женщину 300 тысяч рублей, разыскивает полиция.

Все произошло в Заводском районе. К 77-летней горожанке подошла незнакомка с просьбой подсказать дорогу. Она разговорила пенсионерку, да так, что орловчанка даже не поняла, как ее обокрали. С собой незнакомка унесла 300 тысяч рублей. Пенсионерке ничего не оставалось делать, как идти в полицию. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники органов внутренних дел в очередной раз напоминают: не доверяйте незнакомым гражданам, предлагающим какие-либо услуги, особенно, если это касается финансовых вопросов. Не верьте на слово посторонним, насторожитесь, если те под каким-либо предлогом просят вас показать свои деньги или платежные средства, - обращаются к жителям региона в региональном УМВД.