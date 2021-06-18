Олег Карпиков о ложном минировании ТЦ «Водолей» в Орле: «Нужно привыкать к новым реалиям и действовать без паники»

Территорию ТЦ "Водолей" обследовали кинологи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня днем, 18 июня, владельцам одного из крупных ТЦ «Водолей» поступило сообщение о взрывном устройстве в здании. Персонал и посетителей эвакуировали, на месте работали специальные службы. В итоге бомбы обнаружено не было, сообщение оказалось ложным. Владелец торгового центра Олег Карпиков прокомментировал «Комсомолке» ситуацию.

- Сегодня такой мир и такие реалии, мы должны адаптироваться к ним. В данном случае мы не допустили паники и действовали в рамках Российского законодательства. Что касается ложного сообщения, то, по моему мнению, для телефонных террористов следует ужесточить наказание, - отметил Олег Владимирович.

На месте происшествия работали представили силовых и правоохранительных ведомств. Вероятно, ситуация обернется уголовным делом.