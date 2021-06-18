Выборы в облсовет Орловской области состоятся 19 сентября 2021

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Выборы в областной Совет народных депутатов в Орловской области состоятся 19 сентября 2021 года. Дату назначили на внеочередной сессии регионального заксобрания, которая состоялась сегодня, 18 июня.

Уже через пару месяцев жители Орловской области выберут парламент VII созыва. Новый облсовет будет трудиться в грядущем созыве будет трудиться с 2021 по 2026 год. Выборы решили провести в единый день голосования.

Как сообщает пресс-служба Орловкого облсовета, дату 19 сентября действующие депутаты поддержали единогласно.