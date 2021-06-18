На Орловскую область надвигается опасное явление - аномальная жара

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителей Орловской области предупредили о надвигающемся опасном метеорологическом явлении. В регион идет аномальная жара.

Аномально жаркими выдадутся грядущие выходные, 19-20 июня, а также начало следующей рабочей недели.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, в субботу 19 июня в регионе малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до +12...+17 градусов в ночное время, а днем столбиики термометров покажут от +25 до +30. Ветер восточный 4-9 м/с, давление 752 мм рт.ст.

В воскресенье, 20 июня, небо ясное, осадков не ожидается. Температура от +12...+17 в темное время суток, днем же воздух раскалится до +28...+33 градусов. Ветер сохранит направление и скорость, давление на уровне 750 мм рт.ст.

Сохранится и даже усилится жара и в начале будущей недели. Так, в понедельник 21 июня ночью термометры покажут +15...+20 градусов, а днем и вовсе их столбики доберутся до отметок в +29...+34 градуса. Восточный ветер усилится до 6-11 м/с, малооблачно, без дождя.

- Среднесуточная температура поднимется выше климатической нормы на 7-10 градусов, - сообщил "Комсомолке" Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра.

В жаркую погоду не забывайте о правилах безопасности!