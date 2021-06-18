Низкопольные автобусы выйдут на маршруты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По улицам Орла будет курсировать 60 низкопольных автобусов. Условие закупить их и выпустить на маршруты власти поставили перевозчикам, с которыми на этой неделе заключили новые контракты.

Подписаны они на срок до 31 декабря 2023 года. Пассажиров общественного транспорта ждут некоторые изменения.

- На маршрутах №5, 8, 9, 10, 20, 26, 34, 47 и 60 обязательно должно быть не менее одного низкопольного автобуса. А по маршрутам № 15, 16, 48 должно курсировать две и больше доступных для всех категорий граждан единиц транспорта, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Кроме того, что в город выйдет несколько десятков автобусов с низким полом, машины оснастят речевыми информаторами: автоматически будут объявляться названия остановок.

Какие еще грядут изменения читайте здесь.