В Орле 12 выпускников на 100 баллов сдали ЕГЭ по химии и литературе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловские школьники узнали результаты ЕГЭ по химии и литературе. 12 человек прошли итоговую аттестацию на пять с плюсом - сдали экзамен на 100 баллов.

Высший балл по химии получили пять выпускников, по литературе семь. А всего сдавали эти предметы 360 юных орловцев.

Сдача Единого Госэкзамена в регионе продолжается.

- 22-23 июня ребята узнают свои результаты по русскому языку. Этот предмет является основным и влияет на получение аттестата за прохождение курса среднего общего образования. А сегодня одиннадцатиклассники напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.