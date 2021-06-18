Коронавирус в Орле на 18 июня 2021: заболел 51 человек, еще 3 умерло

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области пошла в рост Фото: Ольга СУПОНЕВА

Федеральный оперативный штаб представил обновленную статистику по распостранению коонавирусной инфекции в регионах России. Рассказываем, сколько человек заболело коронавирусом в Орле и области на 18 июня 2021 года, сколько выздоровело и скончалось.

В регионе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 51 жителя. Суммарное число заразившихся, за все время наблюдения, составляет на сегодняшний день 36 492.

Выздоровело и выписано за сутки меньше орловцев, чем заболело: 46. В общей сложности излечился 34 661 пациент.

Снова федеральный данные говорят о смертях от коронавируса. Еще 3 орловцев за сутки стали жертвами ковида. Всего в регионе умерло 708 человек, болевших коронавирусом.

Впервые с конца мая число заболевших за сутки в Орловской области превысило 50. В регионе, как и в России в целом, вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Приостановлен вывод из оборота ковидных коек (сейчас их свободно 30%), отменены массовые мероприятия, в том числе фольклорный фестиваль "Троицкие хороводы". Губернатор Андрей Клычков обратился ко всем жителям с просьбой не пренебрегать прививкой и получить вакцину от COVID-19. Сохраняются все ограничения по коронавирусу, в том числе масочный режим.

Мы следим за развитием ситуации.