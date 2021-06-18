Больше 700 человек обратилось в орловские больницы после укусов клещей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области больше 700 человек обратились в больницы после того, как обнаружили на себе присосавшегося клеща. Снятых с людей кровопийц обследовали, оказалось, что часть из них заражена боррелиозом.

Данные представил региональный Роспотребнадзор. По состоянию на 16 июня зафиксировано 730 случаев присасываний клещей к людям, 235 из обратившихся в больницы - дети. Всех снятых с людей клещей исследовали, из них 18,3% оказались зараженными. Это чуть меньше, чем за тот же период 2020 года, тогда было 18,5 % инфицированных кровососов.

- В настоящее время проводятся обследования и противоклещевые обработки территорий. Пплощадь обработок составила 268 гектаров. Проведены акарицидные обработки детских загородных лагерей и в черте города с дневным пребыванием детей, на площади 129 гектаров, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.