Двое мужчин и женщина попались на краже кабеля под Орлом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Под Орлом двоих мужчин и женщину поймали на краже кабеля. Всем троим придется держать ответ перед законом.

В полицию обратилась владелица кабеля. Жительница деревни Евдокимово подала заявление о краже. Она рассказала, что видеокабель пропал с ее участка и что сперва она пыталась самостоятельно разыскать возможных воров. Но сделать это не удалось. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража", вскоре им удалось найти похитителей чужого.

- Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей преступления, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к хищению кабеля могут бить причастны трое орловцев – двое мужчин и женщина. В настоящее время все они допрошены в качестве подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденное компания успела продать.