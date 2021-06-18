В Орловской области родителей пустят на выпускные только при наличии отрицательного теста на коронавирус

Родители смогут поприсутствовать на выпускных у детей только при наличии отрицательного теста на коронавирус Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области родителей школьников пустят на выпускные только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Подойдет, также, и сертификат о вакцинации.

Такое решение приняли региональные власти из-за роста заболеваемости коронавирусом на Орловщине. Выпускные пройдут 25 и 26, аттестаты ребятам вручат в торжественной обстановке. Чтобы минимизировать риски распространения болезни у присутствующих мам и пап обязательно должен быть отрицательные тест на COVID-19.

- Департамент образования рекомендует руководителям общеобразовательных организаций провести торжественную церемонию вручения аттестатов на улице, а не в помещениях школ.Также в мероприятиях разрешено участие родителей выпускников при условии наличия у них сертификата о вакцинации от COVID-19, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.