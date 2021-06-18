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Происшествия18 июня 2021 9:12

Подозреваемого в двойном убийстве орловца взяли под стражу

35-летний мужчина, жестоко расправившийся над собутыльниками, суда дожидаться будет в СИЗО
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле заключили под стражу подозреваемого в двойном убийстве. Суда дожидаться 35-летний орловец, жестоко расправившийся над своими собутыльниками, будет в СИЗО.

Орловца задержали после того, как в квартире одной из многоэтажек в Заводском районе города были обнаружены тела 47-летней женщины и 66-летнего мужчины. По данным следствия, с погибшими расправился задержанный: женщину он прикончил ножом, а мужчину забил табуретом.

- С учетом тяжести совершенного преступления, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.