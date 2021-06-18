Подозреваемого в двойном убийстве орловца взяли под стражу

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле заключили под стражу подозреваемого в двойном убийстве. Суда дожидаться 35-летний орловец, жестоко расправившийся над своими собутыльниками, будет в СИЗО.

Орловца задержали после того, как в квартире одной из многоэтажек в Заводском районе города были обнаружены тела 47-летней женщины и 66-летнего мужчины. По данным следствия, с погибшими расправился задержанный: женщину он прикончил ножом, а мужчину забил табуретом.

- С учетом тяжести совершенного преступления, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.