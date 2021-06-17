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Общество17 июня 2021 17:24

В Орле открылась лаборатория ЭКО

В год отделение вспомогательных репродуктивных технологий сможет помочь зачать ребенка 350 семьям
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Лаборатория ЭКО при Перинатальном центре НКМЦ им. Круглой открылась в Орле. Ежегодно процедуру искусственного зачатия смогут проходить здесь 350 семей.

Открыться отделение вспомогательных репродуктивных технологий должно было ранее, но срок работ по реконструкции и оборудованию помещений перенесли из-за коронавируса. Стоимость ремонта и оснащения составила 43,7 млн рублей.

- Новая лаборатория ЭКО построена по самым современным стандартам и технологиям. Врачи, которые будут проводить процедуру, прошли обучение в Московском НИИ им. Кулакова. Все этапы полного цикла экстракорпорального оплодотворения будут бесплатными, и выполняться по полису ОМС, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.