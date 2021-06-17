"Троицкие хороводы" в Орловском полесье отменили из-за коронавируса

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области отменили масштабный праздник "Троицкие хороводы", который должен был пройти в национальном парке "Орловское полесье" в грядущее воскресенье, 20 июня. Причина тому - рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

Решение было озвучено сегодня, 17 июня, на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

- В связи с тенденцией роста заболеваемости коронавирусом в регионе, считаю правильным перенести проведение праздника на неопределенный срок до изменения санитарно-эпидемиологической ситуации в лучшую сторону, - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Международный фольклорный фестиваль пройдет только когда выровняется ситуация с заболеваемостью. Сегодня же в Орловской области остается высоким ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения: он составляет 4961,4 при среднем показателе по России в 3577,5.