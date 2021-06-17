Орловские медики устроили спортивные соревнования в честь профпраздника Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне профессионального праздника, Дня медицинских работников (20 июня) орловские медики устроили спортивные соревнования на стадионе им. Ленина.

Орловские медики устроили спортивные соревнования в честь профпраздника Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

16 июня здесь прошли забеги, состязания в силовых видах спорта и футбольный матч. Не обошлось и без чествования медиков и вручения почетных наград.

Орловские медики устроили спортивные соревнования в честь профпраздника Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- До коронавируса мы неоднократно встречались на спортивных аренах и мы это очень ценим. Мы все очень надеемся, что нагрузка, что на вас выпада, все-таки стабилизируется и у вас будет больше времени находится в семьях и заниматься спортом, - обратился к медикам Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области.

К слову, это не единственное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. Сегодня, 17 июня, в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области прошло награждение особо отличившихся в период борьбы с пандемией коронавируса.

- Указом Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова наградили двух сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии: врача-эпидемиолога Зою Зубкову и биолога ПЦР-лаборатории Ольгу Цицыну, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.