Маленьких орловцев ждет премьера спектакля «Лягушка-Путешественница»

Фото: Орловский театр кукол
Маленьких орловцев и их родителей ждет премьера спектакля «Лягушка-Путешественница». Знакомую многим поколениям ребятни сказку покажут в Орловском театре кукол.
Режиссером–постановщиком спектакля стала Раиса Овсянникова, автор пьесы – Павел Овсянников, художник-постановщик - Анна Назарова. Над музыкальным сопровождением приключении сказочкой лягушки работал композитор Михаил Косенко.
Зрителям обещают рассказать, где побывала Лягушка и сумела ли она по достоинству оценить все красоты далеких теплых стран.
- Спектакль станет финальным в 78-м театральном сезона нашего театра, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского театра кукол.
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КОГДА? ГДЕ?
18 и 19 июня в 11:00
Советская улица, 29
Заказать билеты можно онлайн на официальном сайте театра.