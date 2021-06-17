На субботу, 19 июня, на стадионе Ленина в Орле проведут открытый мастер-класс по йоге. Событие приурочили Международному дню этой древней практики совершенствования духа и тела.

Присоединиться к занятиям йогой могут как профессионалы, так и тех, кто только узнать о том, что это и для чего нужно.

- Мастер-класс проведет персональный тренер и инструктор групповых программ спортивного клуба «Фитнес Максимум» Яна Самойлова, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

С собой необходимо взять коврик для занятий йогой.

КОГДА? ГДЕ?

19 июня, начало в 12:00

Стадион им. Ленина (улица Тургенева, 55)

Вход свободный.