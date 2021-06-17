В Орле заключили под стражу напавшего на пенсионерку грабителя Фото: Архив "КП"

В Орле задержали и заключили под стражу грабителя, напавшего на пенсионерку в ее же доме. 38-летний мужчина избил ее ради денег, но так их и не найдя, ограничился парой бутылок алкоголя.

Инцидент произошел в частном доме в Заводском районе города. Грабитель зашел через незакрытую дверь, стал требовать у пенсионерки ее сбережения, сильно ударил ее несколько раз и принялся искать деньги, которых в итоге не оказалось.

После того, как грабитель сбежал, женщина позвонила дочери и рассказала о нападении. Она сразу же написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Начались поиски преступника.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность гражданина, причастного к преступлению. Им оказался житель Орловского района. В настоящее время по ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.