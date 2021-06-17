В соседних с Орловской областью регионах начался серьезный рост заболеваемости коронавирусом Фото: Архив "КП"

Во всех соседних регионах Орловской области начался серьезный рост заболеваемости коронавирусом. Накануне, 16 июня, в прямом эфире губернатор Андрей Клычков сообщил, что нужно быть готовыми, что ухудшится ситуация и в нашем регионе.

Отметим, по данным на 17 июня 2021, в Орловской области зафиксировано 49 новых случаев, а в соседних Брянской области – 111, в Тульской – 72, Курской – 70, Липецкой – 60 и в Калужской -58.

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- Я не пессимист, но я прекрасно понимаю, что уже на следующей неделе у нас есть огромный риск увеличение численности заболевших. Мы приостановили вывод ковидных коек, потому что понимает, что они в ближайшее время нам точно потребуются, - пояснил губернатор Орловской области.

Сегодня в Орле пройдет заседание регионального оперштаба и станет известно, какие меры борьбы с коронавирусом буду применяться в ближайшее время.