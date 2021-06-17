Конструкции Колхозного моста в Орле обследует брянский подрядчик. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле за техническое обследование несущих конструкций Колхозного моста взялась брянская фирма. В течении 40 дней с момента заключения контракта на 150 тысяч рублей, специалисты должны установить насколько опасно движение по мосту и возможно ли его отремонтировать.

- Специалисты уже ознакомились с необходимой документаций и приступили к обследованию мостового сооружения. На основании технического отчета будет принято решение о дальнейших работах по восстановлению моста, - сообщил Артем Москвичеков, и.о. начальника МКУ «УКХ г. Орла» на заседании профильного комитета горсовета 17 июня.

Напомним, Колхозный мост в Орле был закрыт для движения 15 мая по решению комитета по чрезвычайным ситуациям администрации города. В настоящее время автомобилистам рекомендуют объезжать переправу по улицу 2-й Пушкарной, решается вопрос о переносе остановочных павильонов.