Экс-глава орловского депздрава Залогин останется под домашним арестом еще месяц

Суд продлил срок домашнего ареста Ивану Залогину Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле суд продлил срок домашнего ареста бывшему руководителю Департамента здравоохранения области Ивану Залогину. Срок меры пресечения увеличен еще на один месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Орла. О продлении срока ареста перед судом ходатайствовал следователь по особо важным делам накануне ,16 июня.

- Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, пришел к выводу о продлении Залогину И.А. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц, - рассказали в суде.

Сейчас в отношении бывшего главы областного сектора здравоохранения расследуется уголовное дело о воспрепятствовании работе бизнеса: по версии следствия, Залогин намеренно не выдавал лицензию гемодиализному центру.