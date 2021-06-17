Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2021 13:11

Экс-глава орловского депздрава Залогин останется под домашним арестом еще месяц

Суд продлил срок меры пресечения бывшему руководителю Департамента здравоохранения
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд продлил срок домашнего ареста Ивану Залогину

Суд продлил срок домашнего ареста Ивану Залогину

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле суд продлил срок домашнего ареста бывшему руководителю Департамента здравоохранения области Ивану Залогину. Срок меры пресечения увеличен еще на один месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Орла. О продлении срока ареста перед судом ходатайствовал следователь по особо важным делам накануне ,16 июня.

- Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, пришел к выводу о продлении Залогину И.А. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц, - рассказали в суде.

Сейчас в отношении бывшего главы областного сектора здравоохранения расследуется уголовное дело о воспрепятствовании работе бизнеса: по версии следствия, Залогин намеренно не выдавал лицензию гемодиализному центру.