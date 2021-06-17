В Орле опасный вход в подъезд сулит коммунальщикам уголовное дело

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле следком организовал доследственную проверку после того, как у подъезда многоэтажки травмировалась пожилая женщина. Орловчанка получила ушибы и переломы прямо во дворе девятиэтажного дома в Заводском районе.

Местная жительница входила в подъезд, вход в который судя по фото с места ЧП, не ремонтировался годами. Она оступилась, упала и покалечилась. Теперь следствию предстоит установить, кто виноват в происшествии. Вероятно, проверка эта обернется уголовным делом для коммунальщиков: сегодня входная группа в подъезд выглядит не только удручающе, но и опасно. Между ступенями образовалась огромная дыра, в которую легко угодить.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

- По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.